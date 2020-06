Die Strom-Oase in der Wüste

RWE

Desertec

Bosch

Seit 2003 hat sich allerdings viel verändert. Schlossen sich anfangs Großkonzerne wie Eon,oder die deutsche Bank dem kühnen Vorhaben an, erlitt „“ in jüngerer Vergangenheit herbe Rückschläge –und Siemens kündigten an, sich aus dem offenbar nicht so profitablen Solargeschäft zurückziehen zu wollen. Damit zogen sie dem 400 Milliarden Euro schweren Wüstenstrom-Projekt ein wenig den Stecker.

Dass in der Sahara jetzt dennoch an einem Kollektoren-Meer gebaut wird, hat vielmehr mit den Eigeninteressen des Staates zu tun. Im Maghreb schlummern gewaltige Solarkapazitäten, die die nordafrikanischen Länder für sich nutzen wollen. Allein Marokko will in näherer Zukunft mit insgesamt fünf solarthermischen Kraftwerken die Grenze von 2000 Megawatt sprengen. Aus einem triftigen Grund: Derzeit ist das Land in Energiebelangen komplett von Europa abhängig; es importiert vor allem spanischen Strom, und das über Unterseekabel durch das Mittelmeer.