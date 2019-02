Stromanbieter-Wechsel: "Achtung Rabatt-Falle"

Von wegen billig

Ein Beispiel: Mit Abstand billigster Stromanbieter in Wien ist derzeit TopEnergy. Die in Villach ansässige Stromvertriebsgesellschaft schlägt alle anderen Anbieter deutlich. Wer von Wien Energie zu TopEnergy wechselt, erspart sich im ersten Jahr 143,57 Euro an Stromkosten. Nur 4,45 Cent je Kilowattstunde verlangt das Unternehmen nach Abzug der Rabatte. Das ist weniger als der aktuelle Großhandelspreis für Strom, was sich für TopEnergy wohl nicht lange rechnen kann. Die Hoffnung: Die Neukunden bleiben möglichst lange Kunden. Denn dann ist für TopEnergy ein schöner Gewinn drinnen. Im zweiten Jahr nämlich klettert der Preis für die Kilowattstunde auf mehr als elf Cent – ein Spitzenwert unter den Stromanbietern. Und die Ersparnis des ersten Jahres ist bis auf 30 Euro verloren.