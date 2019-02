All-Inclusive-Tarife und Ökomascherl: Preiskampf um Stromkunden

500 Gigawattstunden Strom verkauft das Unternehmen im Jahr an seine 50.000 Kunden , allerdings nur ein Drittel davon in Österreich, zwei Drittel in Deutschland. Verkauft wird der Strom online, über die Post oder auch in Einkaufszentren. Der Strom, den switch verkauft, wird an der Börse zugekauft und mit Ökostromzertifikaten zu reinem Grünstrom gemacht. Das ist gängige Praxis unter den Billiganbietern in Österreich. Alle offerieren 100 Prozent Ökostrom.

