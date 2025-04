Energiepreise auf wilder Berg- und Talfahrt: Was das für Kunden bedeutet

Im Februar lag die Steigerung des Energiepreisindex bei 3,4 Prozent, während der Verbraucherpreisindex um 3,2 Prozent gestiegen ist. Laut der Statistik Austria gab es im März dagegen in diesem Verhältnis eine Umkehr. Energie verteuerte sich gegenüber März 2024 nur um 2,4 Prozent, während der VPI bei 2,9 Prozent lag. Energiepreise scheinen die Inflation also nun eher wieder zu bremsen .

Strom verteuerte sich gegenüber dem Jänner um 0,3 Prozent. Durch die schon zuvor gestiegenen Netzentgelte fällt der Vergleich zum Februar 2024 besonders drastisch aus: Plus 35,7 Prozent . Der Erdgaspreis ist hingegen eindeutig gefallen. Im Jahresvergleich zahlten Durchschnittskunden im Februar 2025 um 12,3 Prozent weniger. Treibstoffpreise stiegen gegenüber dem Jänner etwas an, liegen jedoch immer noch unter den Vorjahrespreisen. Fernwärme ist sehr stabil, Brennholz und Pellets sind deutlich günstiger als vor einem Jahr.

Wie man Kosten für sich selbst gering hält

Politische Entscheidungen oder Versäumnisse wirken sich massiv auf Endkundenpreise aus. Als Privatkonsument hat man dennoch einen gewissen Einfluss darauf, wie hoch die Energierechnung am Ende ausfällt. In Österreich herrscht etwa beim Wechsel des eigenen Strom- oder Gasanbieters eine vergleichsweise hohe Zurückhaltung.

Was kann man tun, um den Überblick über die eigenen Energiekosten zu bewahren? Wie stark wirkt sich der Wegfall der Strompreisbremse und weiterer staatlicher Maßnahmen zur Abfederung der Energiekrise aus? Welche Maßnahmen kann man selbst im eigenen Haushalt treffen, um künftig weniger für Strom, Gas oder Fernwärme zu bezahlen? All diese Fragen können KURIER-Leser am kommenden Dienstag, 8. April einer Expertin der E-Control stellen. Vormittags zwischen 10 und 11 Uhr ist an diesem Datum das "Energie-Telefon" unter der Nummer 059030 22999 erreichbar.