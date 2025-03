Teure Energie: Wann geht der türkis-rot-pinken Regierung ein Licht auf?

Zumindest EABG und ElWG sollen vor dem Sommer kommen, wie Hattmannsdorfer bei der Klausur betonte. Die Gesetze zielen im Kern darauf ab, Österreichs Energiemarkt zu vereinheitlichen, Ökostromanlagen schneller ans Netz zu bringen und Genehmigungsverfahren beim Ausbau Erneuerbarer Energie zu beschleunigen. Zu beiden Gesetzen liegen Entwürfe aus Gewesslers Amtszeit vor.

Diese scheiterten 2024 nicht an der Zweidrittel-Hürde, sondern bereits an der ÖVP. Ob oder welche Änderungen Hattmannsdorfer an Gewesslers Vorlagen vornehmen will, ist unklar. Bekannt ist, dass er bei den Netzkosten ein „Verursacherprinzip“ etablieren will. Salopp formuliert: Wer mehr entnimmt oder einspeist, soll auch höhere Netzentgelte bezahlen.

Dann wäre da noch ein Dauerbrenner auf europäischer Ebene: Nach wie vor gilt die Merit-Order. Sie legt fest, dass sich der Börsenpreis für Strom am teuersten Kraftwerk orientiert. Deshalb stieg nach Kriegsausbruch nicht nur der Gas-, sondern gleichzeitig auch der Strompreis massiv. Türkis-Rot-Pink will sich für eine Lösung „einsetzen“. Das tat – ohne Erfolg – auch die Vorgängerregierung.