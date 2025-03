Nach Sabotage an Kickls Kletterroute: Staatsschutz ermittelt

Am Wochenende tauchten Fotos in sozialen Medien auf, wonach die Kletterroute "Geheimer Schwob" am Hochschwab (Steiermark) sabotiert wurde - die Sicherheitshaken wurden entfernt.

Solche Haken werden oftmals von Erstbegehern angebracht, in dem Fall machten das 2020 drei Bergsteiger bzw. Kletterer: Thomas Behm, Robert Gruber und - Herbert Kickl.