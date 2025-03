Die Aktion sei für Bergsportler äußerst gefährlich, betonte Schwaighofer: „Wer in gutem Glauben in eine Route einsteigt und dann plötzlich feststellt, dass entscheidende Sicherungspunkte fehlen, gerät in akute Lebensgefahr. Hier wird nicht nur Vandalismus betrieben, sondern bewusst das Risiko schwerer Unfälle oder gar Todesfälle in Kauf genommen."

Der Linksextremismus-Sprecher macht sich aber auch Sorgen um seine erklärten Gegner. So sieht er "die Antifa in Seilschaft mit Babler und Co. ins ideologische Nirvana stolpern".