Die Angst der Europäer vor Google

Um diesen Steuern zu entgehen, will Google mit den gehorteten Gewinnen groß auf Einkaufstour außerhalb der USA gehen. In Summe will der Konzern – der 2013 knapp 60 Milliarden Dollar (44 Mrd. €) umsetzte – 20 bis 30 Milliarden Dollar ausgeben. Damit will der Konzern einerseits nicht nur die auch in den USA lauter werdende Kritik wegen der geringen Steuerleistung mildern. Google geht auch davon aus, dass es vor allem in den Entwicklungsländern Wachstum geben wird. Die Kriegskasse für weitere Expansionen ist prall gefüllt: Laut Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC verfügt Google über 60 Milliarden Dollar Finanzreserven, 35 Milliarden davon steuerschonend außerhalb der USA.