Streit zwischen UWD und Voest geht in die nächste Runde

In der heftigen Auseinandersetzung um die Verwendung der so genannten LD-Schlacke im Straßenbau legt der Umweltdachverband (zur UWD-Website) ein Schäuferl nach. Die Schlacke sei – präsentierte Verbands-Präsident Gerhard Heilingbrunner eine Expertise der "Ärzte für gesunde Umwelt" (ÄGU) – stark mit den Schwermetallen Chrom, Kupfer und Blei belastet. Diese Metalle könnten laut ÄGU-Experten Hans-Peter Hutter spätestens beim Aufbrechen von Asphaltdecken zur Straßen-Sanierung als Feinstaub in die Luft und ins Grundwasser gelangen. Vor allem Chrom VI ist krebserregend.

Alarmierend ist für Heilingbrunner, dass ein Entwurf des Umweltministeriums zur Baustoff-Recycling-Verordnung eine eigene Abfallklasse für Stahlwerks-Schlacke vorsieht. Darin seien die Grenzwerte für Blei 5-mal, für Kupfer 7-mal und für Chrom sogar 25-mal so hoch wie im Bundesabfallwirtschaftsplan. Die Schlacke soll – fordern Heilingbrunner und Hutter – auf der Deponie zwischengelagert werden, bis die Rückgewinnung der Schwermetalle möglich ist.