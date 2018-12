Streit USA und China: Angst vor einem Börsencrash

Die brisanteste Meldung des Tages betraf aber die heiklen Beziehungen zwischen den USA und China. Huawei-Managerin Meng war am 1. Dezember bei einem Transferflug in Kanada festgenommen worden – ausgerechnet an dem Tag, an dem US-Präsident Trump und sein Gegenüber Xi Jinping einen 90-tägigen „Waffenstillstand“ in Sachen Strafzölle vereinbarten.

Meng ist nicht irgendwer. Die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei, einem früheren Militäroffizier, gilt als dessen designierte Nachfolgerin an der Firmenspitze. Seit März ist sie eine von vier Vize-Vorstandschefs. Offiziell wurden die Vorwürfe nicht genannt, es soll sich dabei um Verstöße gegen die US-Sanktionen für den Iran handeln. Huawei, das im Sommer 2018 Apple bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen von Platz zwei (hinter Samsung) verdrängt hatte, wies Verstöße gegen geltende US-Auflagen zurück.

Spionage-Verdacht

Im Hintergrund schwelt schon länger ein Konflikt: Die US-Behörden verdächtigen Chinas Elektronikriesen wie Huawei und ZTE der Spionage für den chinesischen Staat. Von Aufträgen für das Mobilfunknetz 5G in den USA sind die Asiaten ausgeschlossen. Meng soll an die USA ausgeliefert werden, für Freitag war allerdings noch eine Anhörung angesetzt, bei der eine Freilassung gegen Kaution festgelegt werden könnte.

China protestierte scharf gegen die „Menschenrechtsverletzung“ der USA und forderte die umgehende Freilassung. Die Aussicht auf einen Handelsdeal scheint somit fürs Erste illusorisch.

Eine "sehr schräge Politik"

Die Episode zeigt, wie sehr die Vereinigten Staaten der Weltwirtschaft den Ton vorgeben – im Guten wie im Schlechten. In den vergangenen zwei Jahren hatte die üppige US-Steuerreform eine ohnehin in voller Blüte stehende Wirtschaft befeuert, während die Notenbank zeitgleich auf die Bremse trat. Zudem kennt US-Präsident Donald Trump beim Geldausgeben kaum Grenzen. Die USA leisten sich mit fast fünf Prozent Defizit das größte Loch in den Staatsfinanzen aller Industriestaaten.

Eine „sehr schräge Politik“, findet Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Nachhaltig sei das nicht und der Aufschwung lasse sich so nicht ewig am Leben erhalten. Die für die USA von der Zinsformation signalisierte Rezession ( der KURIER berichtete) erwartet er zur Jahresmitte 2020 in „milder“ Form, mit zwei leichten Minus-Quartalen in Folge.

Für Trump wären es schlechte Vorzeichen: Er wollte die Kampagne zur Wiederwahl 2020 auf die boomende Wirtschaft aufbauen. Die großen US-Indizes Dow Jones und S&P500 haben ihre Zugewinne 2018 inzwischen eingebüßt.