Streit um Vergabe öffentlicher Aufträge

Soll die thermische Sanierung des örtlichen Kindergartens oder der Ausbau des Feuerwehrhauses wirklich europaweit ausgeschrieben werden müssen? Die Branchenvertreter der heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie die Gemeinden würden solche Klein- und Kleinstaufträge weiterhin lieber freihändig an regionale Unternehmen vergeben. Sie laufen daher gegen eine geplante Novelle des Bundesvergabegesetzes Sturm, die ab Jänner 2012 die bestehende Schwellenwerte-Verordnung wieder außer Kraft setzt.



Diese im Mai 2009 als krisenbedingte Konjunkturstütze eingeführte Verordnung erlaubt es Bund, Ländern und Gemeinden, Aufträge bis zu einem Wert von 100.000 Euro ohne Ausschreibung zu vergeben. Davor lag der Wert bei 40.000 Euro. Für Bauaufträge bis zu einer Million Euro (vorher 120.000 Euro) ist kein öffentliches Bieterverfahren notwendig.



Für Konrad Steindl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer, war die Erhöhung der Schwellenwerte ein wichtiger Wirtschaftsimpuls, der vor allem die regionale Beschäftigung angekurbelt hat. "Immerhin 20 Prozent aller Aufträge von Gewerbe- und Handwerksbetriebe kommen von der öffentlichen Hand", weiß Steindl. Die freihändige Vergabe bis zu 100.000 Euro sei "für alle Beteiligten ein Gewinn". Er fordert daher ein Beibehalten der Schwellenwerte-Verordnung als Dauerrecht. Unterstützung dafür kommt von den Gemeinden. Laut OGM-Umfrage sprechen sich 95 Prozent aller Gemeinden für die Beibehaltung der vereinfachten Vergabe aus. Als Gründe werden unter anderem die hohen Verwaltungskosten genannt, die etwaige Preisvorteile durch billigere, ausländische Anbieter wieder ausgleichen würden. Auch die befürchteten Preissteigerungen durch Mangel an Wettbewerb seien ausgeblieben, argumentiert man bei der Wirtschaftskammer.