Streit um Steuer auf Einmalzahlungen

Das ist unerhört. Diese Zurufe sind absolut entbehrlich, Leitl sitzt nicht am Verhandlungstisch." Rainer Wimmer, Chef der Industriegewerkschaft Proge (Metaller), ist hörbar verärgert.



Grund für den Ärger: Mitten in der laufenden Metaller-Lohnrunde hatte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl am Sonntag in der TV-Sendung Im Zentrum mit dem Vorstoß aufhorchen lassen, dass Einmalzahlungen im Rahmen von Lohnverhandlungen niedriger besteuert werden sollen als die "normale" prozentuelle Lohnerhöhung. Er habe dafür bereits "die Zustimmung der Finanzministerin."