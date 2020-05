Streit um Handelsgehälter eskaliert

„Das ist eine Frechheit sondergleichen“, wehrt sich Buchmüller im KURIER-Gespräch. Er habe 30 Mitarbeiter – und alle würden hinter ihm stehen. „Das Problem der Gewerkschaft ist, dass sie immer nur mit den zehn Prozent der Beschäftigten der Branche zu tun hat, die unzufrieden sind und die anderen 90 Prozent nicht sieht.“

Proyer, Chefverhandler der Gewerkschaft, schäumt dagegen wegen des Auftritts von Buchmüller bei seiner Protestaktion in Hof: „Es ist einmalig, dass ein Arbeitgeber, noch dazu deren Chefverhandler, die eigenen Arbeitnehmer zur Unterstützung gegen die Forderungen der Gewerkschaft einsetzt.“ In der Gewerkschaft würde man das als Affront sehen. Zum Vorwurf, es hätte sich gar nicht um Mitarbeiter, sondern Familienmitglieder gehandelt, hielt sich Proyer am Sonntag zurück. Sollte sich herausstellen, dass es doch Mitarbeiter waren, würde man sich selbstverständlich entschuldigen.

Die Arbeitgeber wiederum finden, dass sich die Gewerkschaft nicht an die Spielregeln hält. Protestaktionen seien ihr gutes Recht, so Lorentschitsch. Aber diese müssen angemeldet werden – und laut ihrem Wissensstand war das bei einem Flashmob – also einer Blitzaktion – im Modegeschäft des Vorarlberger Handelsobmanns Gebhard Sagmeister, nicht der Fall. Proyer dazu: „Wenn sich jemand beschweren will, dann soll er eine Anzeige bei der entsprechenden Behörde machen. Ich werde keine öffentliche Erklärungen zu unserem Vorgehen abgeben.“