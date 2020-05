Handels-KV: Das Feilschen geht weiter

Die Sozialpartner kamen auch in der fünften und letzten regulären KV-Runde für mehr als 500.000 Handelsbeschäftigte zu keinem Ergebnis. „Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber hat leider nicht die Substanz, die unsere Beschäftigten verdienen und erwarten“, ließ die Gewerkschaft am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr ausrichten.

„Wir haben uns ein großes Stück bewegt und sind an unsere Limits gegangen“, so der Standpunkt von Arbeitgeber-Verhandler René Tritscher. Die Arbeitgeber haben ihr letztes Angebot um 50 auf 500 Millionen Euro nachgebessert. Geboten wurde zuletzt eine Gehaltserhöhung von 3,1 Prozent für Einkommen bis 1400 Euro, Plus drei Prozent für jene bis 1628 Euro Monatseinkommen und eine Erhöhung von 2,85 Prozent für jene über dieser Grenze. Die Verhandlungen werden am 5. Dezember fortgesetzt. Bis dahin plant die Gewerkschaft Betriebsversammlungen und Protestmaßnahmen.