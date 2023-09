Streiks in der US-Autoindustrie spitzen sich zu

Biden auf Rettungsmission

Unterstützung erhalten sie von US-Präsident Joe Biden. Er hat für Dienstag einen Besuch in Michigan angekündigt und fordert die Autokonzerne auf, ihren Rekordgewinnen Rekordverträge mit den Beschäftigten folgen zu lassen.

Für den US-Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Dauert der Streik an, könnte die US-Wirtschaft Schrammen abbekommen. Die Autoindustrie trägt immerhin 3 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Ein Produktionsstopp, der sich auch auf die Zulieferer auswirkt, könnte Arbeitsplätze gefährden, die Preise ankurbeln und zu Absatzrückgängen führen. Als vor vier Jahren General Motors in Michigan bestreikt wurde, war das Wirtschaftswachstum in dem US-Bundesstaat kurzfristig negativ. In den wahlentscheidenden Bundesstaaten im Mittleren Westen bei den Präsidentschaftswahlen 2024 Stimmen zu verlieren, kann sich Biden kaum leisten.

Einigung nicht in Sicht

Ein Einigung ist nicht in Sicht. Die Autokonzerne sprechen davon, dass sie die Forderungen der UAW 100 Milliarden Dollar kosten würden und boten Erhöhungen von 20 Prozent an. Sie müssen viel Geld in die Umrüstung auf Elektroautos investieren. Die Gewerkschaft wiederum fürchtet durch E-Autos Arbeitsplatzverluste.

Der Streik rief auch Ex-US-Präsident Donald Trump auf den Plan, der den Umstieg auf Elektromobilität wiederholt scharf kritisierte. Er hat ebenfalls einen Besuch in Detroit angekündigt. Am Mittwoch will er vor Gewerkschaftsmitgliedern sprechen und bleibt deshalb einer TV-Debatte republikanischer Präsidentschaftsanwärter fern.