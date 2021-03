Detroit: Wie eine US-Metropole aus Ruinen aufersteht

Die Stadt unterstütze viele dieser Projekte und ihre Bauherren auch noch, ärgern sich die beiden Sozialarbeiterinnen: „Die werden belohnt und die sozial Schwachen werden rausgeschmissen.“ Die ganze Entwicklung würde bei dem rasanten Tempo mehr Menschen schaden als Nutzen bringen.

Wie rasant dieses Tempo in Detroit tatsächlich ist, kann man entlang einer Straße erleben. Die Michigan Avenue beginnt mitten im Zentrum, dort, wo sich die Wolkenkratzer, die so lange leer gestanden sind, allmählich wieder mit Luxus-Geschäften, Restaurants und Büros füllen. Abends kommt es dann zu einer seltsamen sozialen Kollision: An den Ecken die Obdachlosen, die hier immer noch ihr Quartier aufschlagen, doch an ihnen vorbei rollen die dicken Autos der neuen Bewohner, die jetzt abends die schicken Restaurants und Bars frequentieren. Einige der Obdachlosen verdienen sich inzwischen ein bisschen Geld, in dem sie Gratis-Parkplätze für die Restaurant-Besucher ausfindig machen.

Vom Stadtzentrum führt die Michigan Avenue durch ein Viertel für Studenten und Künstler. Die Häuser sind dort eher provisorisch repariert, neue vegane Fast-Food-Läden sehen so aus, als könnten sie auch so rasch wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Hier aber lebt die Stadt, bummeln junge Leute über die Straßen, und auf den noch nicht wieder belebten Auslagenfenstern kleben Werbezettel für Yoga-Kurse, Wohngemeinschaftszimmer und Jobs für Fahrradboten.

Von hier an beginnt der Verfall entlang der Michigan Avenue. Wenn es jetzt noch Geschäfte gibt, dann sind es Ein-Dollar-Shops, Fast-Food-Ketten oder Pfandleiher. Die meisten Häuser stehen leer.

Wer untertags zu Fuß unterwegs ist, hat entweder einen Kampfhund, einen Vollrausch oder zumindest einen Blick, der einem Fremden sagt, dass er hier sicher nicht willkommen ist.

Das Detroit der Ruinenstraßen beginnt hier und es setzt sich in allen Straßen und Gassen der Gegend fort. Wenn hier etwas Neues wächst, dann sind es die Bäume von Baumschulen wie „Hantz Tree Farm“. Doch auch dort weiß man, dass man bald auch in diesen Gegenden nicht nur mit Bäumen Geld verdienen kann, wie ein Sprecher der Baumschule mit entwaffnender Ehrlichkeit deutlich macht: „Die Bäume sind eine Langzeit-Investition, doch wenn jemand früher kommt und den Grund für was anderes braucht, verkaufen wir ihn gerne und machen so unser Geld.“