Streik auf Londoner Flughafen mitten in der Urlaubszeit

Mitten in der Urlaubszeit wollen Beschäftigte am Londoner Großflughafen Gatwick für mehrere Tage die Arbeit niederlegen. Knapp 1.000 Mitglieder der Gewerkschaft Unite, darunter Gepäckabfertiger und Check-in-Personal, protestieren mit den Streiks vom 28. Juli bis 1. August sowie vom 4. bis 8. August für höhere Löhne. Der Arbeitskampf bei vier Subunternehmen werde "unweigerlich" zu Störungen führen, teilte Unite am Freitag mit.