Strabag steigert Gewinn trotz stagnierender Bauleistung

"Auch 2024 haben wir unsere wirtschaftliche Stärke unter Beweis gestellt - in einem Jahr mit Rückenwind aus dem Infrastrukturbereich und Gegenwind im Hochbau", teilte der neue Strabag-Chef Stefan Kratochwill via Aussendung mit. "In Zahlen bedeutet das nicht weniger als das bislang beste Ergebnis unserer Geschichte." Ein Rekordauftragsbestand mit wegweisenden Projekten in Bereichen wie Infrastruktur, Energie und Hightech-Produktionen - etwa in der Halbleiterindustrie - schaffe eine vielversprechende Basis für die Zukunft, so der CEO.