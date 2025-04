Millionenpleite eines bekannten IT- und Personal-Dienstleisters

Und weiters heißt es: „Sie wissen: Ihr Kapital ist Ihr Personal. Ihre MitarbeiterInnen stärken die Produktivität, erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit und sind der Schlüssel zum Erfolg. Um den/die bestmöglichen Kandidaten/Kandidatinnen für Ihren Bereich zu finden, sollten Sie die Personalsuche in professionelle Hände legen. Dabei stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir sind spezialisiert auf die Bereiche IT, Programmierung, Elektrotechnik und Mechatronik und suchen gezielt nach dem Berufsprofil des Kunden. Beginnend bei der Personalsuche - Planung und Auswahl - über die Vorteile der verschiedenen Beschäftigungsformen, bis hin zur Beratung in Richtung optimaler Personalentwicklung ihrer MitarbeiterInnen.“

Die Rede ist von der CL Fusion GmbH, FN 401502w, mit Sitz in Walpersdorf, Niederösterreich. Sie hat am Montag am Landesgericht in St. Pölten einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 17 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Antragstellerin ist in der IT-Branche tätig und bietet ihre Dienstleistungen an Kunden im In- und Ausland an, sie hat viele Abnehmer insbesondere in der Industrie.