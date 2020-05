Haselsteiner: Abschied auf Raten

Ende der 90er-Jahre zog es den umtriebigen Bauunternehmer, der inzwischen nach Osteuropa expandiert hatte, in die Politik. Er zog für das Liberale Forum (LIF) in den Nationalrat ein und wurde stellvertretender Klubobmann der LIF-Gründerin und damaligen Parteichefin Heide Schmidt. Seine operativen Funktionen der damals bereits börsenotierten Bau Holding legte Haselsteiner für seine politischen Ambitionen zurück.

Die Lust an der Politik hielt allerdings nicht lange an. Denn zeitgleich mit dem Einstieg in die Volksvertretung hatte Haselsteiner auch zum Großangriff auf den Markt geblasen. Er übernahm mit der Bau Holding die deutsche Baufirma Strabag Köln und die österreichische Era-Bau, die mehrheitlich der Raiffeisen-Gruppe gehörte. Beide Unternehmen waren wirtschaftlich angeschlagen, dafür allerdings billig zu haben. In der Folge zog sich Haselsteiner wieder völlig aus der Politik zurück, um sich um seinen schlagartig zum europäischen Mitspieler aufgestiegenen Baukonzern zu kümmern.

2007 gab es in der Strabag eine neuerliche Zäsur: Um vom russischen Bauboom zu profitieren, holten sich Haselsteiner und die Raiffeisengruppe den russischen Industriellen Oleg Deripaska an Bord. Dieser stieg mit einem 30 Prozent bei der Strabag ein, was dem Konzern knapp eine Milliarde an frischem Geld brachte. Im Zuge der Finanzkrise musste Deripaska allerdings 2008 seinen mit Krediten finanzierten Anteil an die anderen Strabag-Eigentümer verpfänden, heute hält er an der wieder börse-notierten Strabag noch 18,2 Prozent.