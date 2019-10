Strabag ging bei Bahnbauprojekt in Slowenien leer aus

Der heimische Baukonzern Strabag hat in Slowenien bei einer Ausschreibung für den Ausbau eines Abschnitts der Bahnstrecke von Maribor nach Sentilj an der Grenze zu Österreich das Nachsehen. Der Zuschlag für das Projekt mit einem Auftragsvolumen von mindestens 101 Millionen Euro ging an ein slowenisches Konsortium.

Teuerstes Offert

Unter den drei Bewerbern, die im Sommer ihre Angebote eingereicht hatten, legte die Strabag mit 136,6 Millionen Euro den Angaben zufolge das teuerste Offert vor. Das ausgewählte Konsortium aus mehreren slowenischen Baufirmen, darunter Pomgrad, Kolektor und GH-Holding, hingegen machte mit 101 Millionen Euro das günstigste Angebot. Für das Projekt bewarb sich auch der türkische Konzern Cengiz, der 117,4 Millionen Euro wollte.