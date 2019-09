Brisanter Prozess: Zwei Ex-Managern der Strabag wird Bestechung vorgeworfen

Untreue und Bestechung

Im Fall „Viadukt Kotezi“ wurde Bestechungszahlungen in Höhe von 827.500 Euro für erforderlich gehalten. Bei letzterem Projekt hatte das Angebot der Strabag „Unzulänglichkeiten“, weil Finanzunterlagen fehlten. Um dennoch den Zuschlag zu sichern, heißt es in der Anklage, soll zwischen den Vertretern der kroatischen Auftraggeber und einem angeklagten Strabag-Manager vereinbart worden sein, dass die Kroaten „ein Auge zudrücken“.

Um die mutmaßlichen Bestechungszahlungen zu kaschieren, wurden Marktstudien an eine Firma eines angeklagten Kroaten in Auftrag gegeben, unter anderem zum Thema „Brückenpotenzial in Russland“ und „Energiepotenzial der Länder Ex-Jugoslawiens“. So flossen 1,827 Millionen Euro in 16 Tranchen an den Kroaten. Er soll das Geld behoben haben, 200.000 Euro selber für das Projekt Hafen Zadar eingesteckt haben, und 165.000 Euro für das Projekt Viadukt Kotezi. Den Rest übergab er dem zweiten Kroaten, einem Manager des kroatischen Autobahnbetreibers. Doch auch der Ex-Strabag-Manager soll von der Bestechung profitiert haben. Er soll vom Bestechungskuchen insgesamt 91.000 Euro kassiert haben.

Die Studien, die der Strabag im Gegenzug für die Bestechungsgelder geliefert wurden, waren „nicht werthaltig“. Laut Staatsanwaltschaft waren sie lediglich 4.800 und 5.740 Euro wert.