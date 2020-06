Franken-Kredite: Banken droht Klagswelle

Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1,20 Franken durch die Schweizer Nationalbank ( SNB) stecken rund 150.000 Österreicher in einer finanziellen Bredouille. Über Nacht hat sich das Kreditvolumen, das die Häuselbauer und Wohnungskäufer in Schweizer Franken aufgenommen haben, um 20 Prozent erhöht. Einige Banken bieten ihren Kunden nun günstige Konditionen an, ihre Franken-Darlehen zu einem niedrigen Zinssatz in Euro zu konvertieren. Damit realisieren die Kunden aber die Währungsverluste. Detail am Rande: Derzeit sind Franken-Kredite mit einem Volumen in Höhe von rund 29 Milliarden Euro offen.

Viele betroffenen Franken-Kreditnehmer hatten aber eine sogenannte Stop-Loss-Order in ihren Kreditverträgen; das heißt eine Vereinbarung mit der Bank, dass diese zu einem bestimmten Kurs den Franken automatisch in Euro konvertiert. In der Regel lag diese Latte bei 1,19 oder 1,185 Franken. Doch diese vermeintliche Absicherung, die den Kunden von den Banken andient wurde, ging ins Leere, weil der Frankenkurs tatsächlich viel tiefer in den Keller gerasselt war. Der Euro-Kurs lag zweitweise bei 0,85 Franken. Heute liegt der Kurs zum Euro bei 1,02 Franken.