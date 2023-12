Stimmungshoch im Tourismus, Industrie im Jammertal

Die aktuelle Geschäftslage beurteilen noch vier von fünf Mittelständler (82 Prozent) mit gut oder eher gut. Doch der Blick in die Zukunft fällt zunehmend pessimistisch aus. Schon jeder fünfte Betrieb (21 Prozent) geht von einer Verschlechterung der eigenen Situation 2024 aus. Das ergab eine im November vom Beratungsunternehmen EY durchgeführte Umfrage bei 600 mittelständischen Unternehmen in Österreich.

Positiv sticht der Tourismus hervor, sowohl was die aktuelle Lage, als auch was die künftigen Erwartungen betrifft. 30 Prozent aller Tourismus-Betriebe sind zuversichtlich für die kommenden sechs Monate. Am anderen Ende der Skala findet sich die Industrie sowie die Bau- und die Immobilienwirtschaft, wo nur sieben bis neun Prozent aller Betriebe optimistisch sind.