Stiftungen als Geldgeber

Stiftungen werden in Österreich generell mit Superreichen verbunden, die ihr Vermögen steuerschonend anlegen. Doch es gibt noch eine zweite Gattung, jene der gemeinnützigen Stiftungen. Die Unterstützung von Bildung, Forschung, Kultur oder Sport ist ihr primärer Zweck. In Österreich verfolgen allerdings nur rund 700 der 3300 Stiftungen diesen Zweck. Sie schütten jährlich rund 25 Millionen Euro (drei Euro je Einwohner) aus, in Deutschland sind es hingegen 15 Milliarden (183 Euro je Einwohner).