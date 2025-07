Steyr baut bald chinesische Elektro-Lkw

Produktionsstart für 2026 geplant

Der Vertrag wurde demnach im Juni unterschrieben. Steyr Automotive sei Auftragsfertiger und SuperPanther, dessen Europa-Zentrale in Stuttgart ist, übernehme den Vertrieb, erklärt Steyr Automotive auf OÖN-Anfrage. Gebaut werden sollen in Europa übliche Sattelzugmaschinen mit zwei Achsen, im Gegensatz zu den von SuperPanther in China bereits in Serie produzierten Dreiachsern.

Derzeit entwickle man gemeinsam Modelle, der Produktionsstart sei 2026 geplant. Steyr Automotive rechnet damit, dass man für diesen Auftrag auch zusätzliche Mitarbeiter aufnehmen werde, wie viele ist offen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 950 Personen.