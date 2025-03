Steyr Motors will wachsen und plant Zukäufe

Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors AG will stärker wachsen und sondiert den Markt für externe Zukäufe.

Der Rüstungszulieferer geht nach dem beschlossenen Sondervermögen in Deutschland von steigenden Rüstungsetats auch in anderen großen europäischen Ländern und einer sehr hohen Nachfrage der internationalen Bündnispartner aus. Man strebe noch mindestens einen erfolgreichen Zukauf in diesem Geschäftsjahr an, hieß es in einer Presseaussendung am Dienstag.