Steuerprüfung schmälert Gewinn bei Wolford

Der weltweite Ausbau des Standortnetzes und Investitionen in die Distribution in China haben das Ergebnis zusätzlich belastet, hieß es aus dem Unternehmen. Im Vorjahr wurde ein Tochterunternehmen in China gegründet, produziert wird aber weiterhin in Bregenz. Die detaillierten Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011/’12 werden erst am 20. Juli veröffentlicht.

Der Start in das neue Geschäftsjahr 2012/’13 sei vielversprechend verlaufen, erläutert Vorstand Holger Dahmen. Der Umsatz in den beiden ersten Monaten sei deutlich gewachsen. Trotz des Gewinneinbruchs will der Wolford-Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, wie im Vorjahr eine Dividende von 40 Cent je Aktie auszuzahlen.

Nach Bekanntgabe der Zahlen rutschte die Wolford-Aktie am Montag bis 15 Uhr um 2,69 Prozent auf 27,88 Euro ab.

Seit 60 Jahren gibt es die Wolford AG in Bregenz, heute beschäftigt sie rund 1500 Mitarbeiter und ist in 65 Ländern aktiv.