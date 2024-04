Steuern: Nur zwei OECD-Länder haben höhere Abgabenlast als Österreich

Reallöhne sind in 18 OECD-Ländern zurückgegangen

Größer als in Österreich war der Keil 2023 laut der "Taxing Wages 2022"-Studie für Alleinverdiener ohne Kinder nur in Belgien (52,7 Prozent) und Deutschland (47,9). Hinter Österreich folgt mit 46,8 Prozent Frankreich, danach Italien (45,1), Finnland (43,5) Slowenien (43,3), Portugal (42,3) und Schweden (42,1). Unter dem OECD-Schnitt lagen etwa die USA (29,9), deutlich darunter Korea (24,6), Israel (23,2) und die Schweiz (23,5), die den fünftniedrigsten Wert innerhalb der OECD-Länder aufwies.

Gemessen am Nettoeinkommen Alleinstehender ging der Durchschnittsverdienst in 21 von 38 OECD-Ländern zurück, so die OECD in einer Aussendung. In den meisten Ländern war demnach der Anstieg der Arbeitsbesteuerung hauptsächlich auf eine Zunahme der Einkommensteuer zurückzuführen. Da die Inflation auf historisch hohem Niveau verharrte, sind die Reallöhne in 18 OECD-Ländern zurückgegangen, obwohl die Nominallöhne in 37 von 38 OECD-Ländern gestiegen sind. Da es in vielen OECD-Ländern keine automatische Inflationsanpassung des Steuersystems gibt, führt eine hohe Inflation tendenziell zu einer stärkeren Besteuerung der Beschäftigten, weil der Steuersatz mit höherem Einkommen steigt.