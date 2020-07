Steuerabkommen: Anonymität kommt teuer

Das Steuerabkommen mit der Schweiz tritt am 1. Jänner 2013 in Kraft. Das bedeutet akuten Handlungsbedarf für all jene Österreicher, die ihr Schwarzgeld diskret bei Schweizer Banken gebunkert haben. "Die Verfolgung der Steuersünder erinnert mich an jene der Raucher", sagt Heinrich Weninger, Geschäftsführer der Privatbank Kathrein. "In Steuerbelangen ist die Motivation dahinter aber verständlich."

Das Finanzministerium erhofft sich aus dem Abkommen im nächsten Jahr eine Milliarde Euro zu lukrieren. "Nicht nur die Summe ist hoch, auch die Verunsicherung", so Weninger. Österreichische Kunden bei Schweizer Banken müssen bis Ende Mai 2013 entscheiden, wie sie ihr Vermögen (ohne Gold, Edelsteine, Kunst und Lebensversicherungen) versteuern wollen. So gibt es die Möglichkeit einer Einmalzahlung. Dabei wird die Steuer von der Schweiz anonym nach Österreich transferiert. Weninger: "Das Finanzministerium kann nicht nachforschen, woher das Geld kommt." Mit dieser Zahlung sind alle Steuersünden der Vergangenheit abgegolten, das Geld kann in der Schweiz bleiben.

Das hat aber seinen Preis: Die Einmalzahlung beträgt zwischen 15 und 30 Prozent plus einen Zuschlag (von zwei bis acht Prozent) ab zwei Millionen Euro Vermögen.