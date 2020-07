Steirischer Notar Peter Czapka ist pleite

"Mit Urteil des OGH vom 12. Jänner 2015 wurde der (frühere) Notar schuldig erkannt, an Herbert Ortner als Masseverwalter im Konkurs der Humanitas Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH einen Betrag in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro zu bezahlen", heißt es im Antrag. Wie sich aus dem Insolvenz-Status hervorgeht, ist Czapka "nicht in der Lage diese Verbindlichkeit zu bezahlen"; es ist auch nicht möglich, "sich diese Mittel in angemessener Frist zu beschaffen und ist daher die Zahlungsunfähigkeit des Antragstellers eingetreten".