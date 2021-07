Steigt Pfeiffer durch Hintertür ein?

Nicht einmal ein Jahr nach seinem Einstieg bei Zielpunkt hat Jan Satek diese Woche seine Anteile wieder verkauft. Offiziell hält nun die Bow Beteiligungs Gmbh mit Sitz in Wels 75,1 Prozent an der Handelskette mit knapp 300 Filialen.

Bow, die laut Firmenbuch keine Mitarbeiter hat, gehört zu 100 Prozent dem oberösterreichischen Rechtsanwalt Gerald Schmidsberger. Laut Firmenbuch ist er erst seit 30. Oktober diesen Jahres Geschäftsführer der Bow und dem Vernehmen nach seit Jahren ein Anwalt der Pfeiffer-Gruppe.

In der Branche gilt es deshalb als ausgemachte Sache, dass mittelfristig Pfeiffer weitere Anteile an Zielpunkt erwirbt. Derzeit hält die Handelsgruppe aus Oberösterreich bei 24,9 Prozent. Aus steuerlichen Gründen könnte sie erst später weitere Anteile holen, wird spekuliert.

Für eine Stellungnahme war Anwalt Schmidsberger, der unter anderem auf Mergers&Acquisitions spezialisiert ist, nicht erreichbar.

Die Bow BeteiligungsGmbH hieß übrigens bis Mitte November 2012 Kolonial-Import-Beteiligungsverwaltungsgesellchaft mbH. Als Gesellschafter war bis 3. November 2012 Georg Pfeiffer, Aufsichtsrat der Pfeiffer Handelsgruppe, eingetragen. Auch seitens von Pfeiffer war am Mittwoch niemand für eine Stellungnahme erreichbar. In einer Aussendung ließ die Gruppe am Abend ausrichten, dass es „keine wie immer gearteten Beziehungen “ zwischen Pfeiffer und Bow gebe.