Neuer Investor sackelt Zielpunkt ein

Die Lebensmittelkette Zielpunkt steckt seit Jahren in der Verlustzone fest. „Das erste Halbjahr 2012 hatte vielversprechend begonnen, im dritten Quartal gab es aber wieder einen Einbruch“, sagt Satek am Dienstagabend im KURIER-Gespräch. Der geplante Break-Even auf EBITDA-Basis sei so heuer „vielleicht nicht mehr ganz zu schaffen“. Ursprünglich hatte Satek geplant, 2013 eine schwarze Null oder im schlimmsten Fall einen Verlust in Höhe von 2,9 Millionen Euro zu schreiben. „Das will ich nicht mehr kommentieren, schließlich bin ich aus dem Unternehmen ausgeschieden“, sagte er Dienstagabend. Der neue Investor sei jedenfalls eine gute Chance für die Kette, um voran zu kommen.



In der Geschichte von Zielpunkt gab es bereits eine ganze Reihe an Eigentümern. Begonnen hat alles im Jahr 1967, als Walter Löwe das Handelshaus Löwa gründete, das er 1972 an die Familie Haub weiterverkaufte. Ins Reich der deutschen Händlerfamilie gehören neben der deutschen Tengelmann-Kette unter anderem der Textildiskonter Kik und die Baumarktkette Obi. Die Haubs stellten Löwa auf Zielpunkt um, zwischenzeitlich hieß die Kette – wie in anderen Ländern auch – Plus. Im Mai 2010 kaufte der Finanzinvestor BluO die Kette und holte den Deutschen Jan Satek als Sanierer.



Zielpunkt hat österreichweit rund 300 Filialen mit mehr als 2600 Mitarbeitern.