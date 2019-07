Steht die nächste Wirtschaftskrise vor der Tür?

Noch läuft alles gut: Die Arbeitslosigkeit sinkt, der private Konsum wächst und die Betriebe expandieren – in Österreich, Europa und auch in den USA. Dass die US-Notenbank an diesem Mittwoch die Zinsen senken will, passt eigentlich nicht ins Bild. Da drängt sich die Frage auf: Wissen die Notenbanker mehr? Bricht die Konjunktur etwa steil ab? Der KURIER hat dazu zwei Experten befragt.