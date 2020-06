Neuer Rechner für die persönliche Inflation

Konrad Pesendorfer

Teuerungsrate

"Es ist das Schicksal der Statistiker, dass sie Durchschnitte darstellen", so, Chef der Statistik. Um sich nicht immer wieder dem Vorwurf auszusetzen, dass die Inflation die persönlichen Realitäten nicht abbildet, hat er jetzt ein neues Tool entwickeln lassen. In den Inflationsrechner können Interessierte eintragen, wie viel sie für die einzelnen Positionen tatsächlich ausgeben und so ihre individuelleberechnen. Für den Anstieg indexierter Mieten bleibt aber der offizielle Wert maßgeblich.