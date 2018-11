Startschuss für milliardenschwere "Infineon-City" in Villach

Da gibt auch ein Kanzler gerne das Steuer aus der Hand: In einem elektrisch angetriebenen, vollautomatisierten Audi Elaine SUV-Coupé werden Bundeskanzler Sebastian Kurz, EU-Digital-Kommissarin Mariya Gabriel und Infineon-Vorstand Reinhard Ploss heute, Samstag, zum Spatenstich aufs Infineon-Gelände kutschiert. Audi ist ein wichtiger Infineon-Kunde, ohne Leistungselektronik aus Villach blieben die E-Autos stehen.

Die Politprominenz feiert den Startschuss für eines der größten Investments eines ausländischen Unternehmens in Österreich überhaupt und zugleich eines der wichtigsten in der europäischen Elektronikbranche der vergangenen Jahre. Wie im Mai angekündigt, investiert das deutsche Halbleiter-Unternehmen 1,6 Milliarden Euro in eine neue, vollautomatisierte Fertigung von Leistungshalbleitern auf 300-Millimeter-Dünnwafern sowie einen weiteren Gebäudekomplex für Forschung & Entwicklung.

Bis Anfang 2021 sollen dadurch 750 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, 400 in der Produktion und 350 in der Forschung. Derzeit sind am Standort Villach rund 3300 Mitarbeiter aus 50 Nationen beschäftigt.