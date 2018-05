Infineon-Chefin: Standort Villach "auf Jahre abgesichert"

Eine Investition in dieser Größenordnung hat es in Österreich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben und bei Infineon überhaupt noch nie: Insgesamt 1,6 Milliarden Euro wird der deutsche Halbleiter-Konzern in den nächsten sechs Jahren in den Ausbau seines Standortes in Villach/Kärnten investieren. Kernstück ist der Bau einer weiteren Chipfabrik für die Massenfertigung von Leistungshalbleitern auf 300 Millimeter-Dünnwafern (Siliziumscheiben, Anm.). Diese, von Infineon entwickelten, besonders dünnen Energiesparchips steuern den Stromfluss in zahlreichen Anwendungen wie Elektroautos, Zügen, Windkraft- und Solaranlagen oder Netzteilen von Smartphones.

Hohe Nachfrage

„Die globale Nachfrage nach Leistungshalbleitern steigt rasant, wir erwarten uns durch die neue Fabrik daher ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 1,8 Milliarden Euro“, sagte Infineon-Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss bei Bekanntgabe der Großinvestition am Freitag. Die neue, voll automatisierte Chipfabrik entsteht auf einer extra angemieteten Fläche von 60.000 m2 am Standort Villach, Baubeginn ist in der ersten Hälfte 2019. Durch die hohe Automatisierung entstehen nicht mehr so viele Arbeitsplätze wie in früheren Zeiten, Ploss rechnet mit 400 zusätzlichen, hoch qualifizierten Fachkräften, die für die „Steuerung der Maschinen und Anlagen“ nötig sein werden. In Villach sind derzeit etwa 3100 Mitarbeiter beschäftigt.