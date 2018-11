Start-up-Deal: Was machen Sie mit 20 Mio. Euro, Frau Quidenus?

Was macht ein Start-up mit 20 Millionen Euro? Quidenus will es ins eigene Personal investieren. Die Mitarbeiterzahl soll sich bis Ende 2019 auf 100 verdoppeln. Noch heuer soll der US-amerikanische Markt in Angriff genommen werden. Dafür will sie sich die nötige Zeit gönnen. „Es braucht auch Ruhe, um Resultate zu erzielen.“ Erste namhafte Kunden sind die deutsche Allianz und Baloise aus der Schweiz, die ebenfalls Kapital bereitstellten. Österreichische Versicherungsunternehmen zählen noch nicht dazu. „Es beginnen die großen Tanker in der Branche, sich umzustellen, andere werden folgen“, ist Quidenus zuversichtlich.