Österreichisches Start-up Omnius: 20 Mio. Euro von Investoren

Als Referenzkunden nennt das Unternehmen die Allianz, Baloise und AmTrust. Auch InsurTech-Unternehmen wie Lemonade und Wefox setzen die Technologie von Omnius ein.

Quidenus-Wahlforss (36) ist in Wien aufgewachsen und wurde heuer vom US-Magazin „Forbes“ in die Liste der „50 Women in Tech Europe“ aufgenommen. Als 21-Jährige entwickelte sie einen Roboter, der Bücher umblättert und scannt. Omnius ist eine Weiterentwicklung davon.