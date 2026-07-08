Die Durststrecke für Start-ups ist vorbei

Österreichische Start-ups haben im ersten Halbjahr so viel Geld bekommen wie schon lange nicht mehr. Insgesamt flossen von Jänner bis Juni 472 Mio. Euro in heimische Jungunternehmen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Start-up-Barometer der Unternehmensberater von EY hervorgeht. Das ist mehr als viermal so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber noch deutlich weniger als im ersten Halbjahr 2022, als 884 Mio. Euro von heimischen Start-ups eingesammelt wurden.

Insgesamt wurden 97 Finanzierungsrunden abgeschlossen, so viele wie überhaupt noch nie. Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen stieg von zwei auf 6,3 Mio. Euro. 38 Start-ups konnten Investitionen von mehr als einer Mio. Euro an Land ziehen.

„Nach Jahren der Zurückhaltung werden Venture-Capital-Fonds wieder aktiver, die Investitionsbereitschaft steigt und größere Finanzierungsrunden kehren zurück“, sagt Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich.

Großinvestitionen

Am meisten bekamen mit jeweils 100 Mio. Euro der Brausewürfelhersteller Waterdrop und das auf modulares Bauen spezialisierte Start-up Gropyius. Immerhin 30 Mio. Euro flossen in das auf die Analyse von E- und Hybrid-Auto-Batterien spezialisierte niederösterreichische Unternehmen Aviloo. Enpulsion, das Antriebssysteme für kleine Satelliten herstellt, erhielt 22,5 Mio. Euro und Reps aus Tirol, das mit speziellen Bodenplatten aus Parkplätzen und Straßen grüne Energie erzeugt, erhielt 20,2 Mio. Euro.