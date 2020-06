Start in den Sommer: Gedränge rund um die Seen

Corona hin oder her – ganz wird der Sommer nicht ins Wasser fallen. Die Buchungen rennen doch noch an. Am gefragtesten sind Unterkünfte an den Seen, gefolgt von Pensionen und Hütten in den Bergen. Und in den Städten, allein voran in Wien, herrscht weiterhin Flaute. So schaut vereinfacht gesagt eine erste Zwischenbilanz aus.

„Normalerweise kommt ein knappes Drittel der Sommergäste aus Österreich, heuer wollen wir diesen Anteil erhöhen“, sagt Petra Stolba, Chefin der Österreich Werbung (ÖW). Gelingen wird das nicht nur, weil zusätzliche 2,5 Millionen Euro in eine Werbekampagne am Heimmarkt gepumpt werden. Es ist auch anzunehmen, dass coronabedingt weniger Urlauber aus dem Ausland anreisen, der Anteil an Gästen aus dem eigenen Land also zwangsläufig steigt.