Starkoch Toni Mörwald plant millionenschweres Hotelprojekt

Hohe Anlaufverluste

In der Bilanz 2017 werden die Verbindlichkeiten mit 7,38 Millionen Euro beziffert. Der erste große Hotelausbau wurde 2017 abgeschlossen. So sei es auch kein Wunder, dass der Familienbetrieb Mörwald Holding GmbH in der Bilanz 2017 noch deutliche Anlaufverluste (Bilanzverlust) in Höhe von 1,5 Millionen Euro ausweist. Seine Familie arbeitet hart, nämlich 364 Tage – außer Weihnachten – im Jahr, wie Mörwald sagt, um allen finanziellen Verpflichtungen ordentlich nachzukommen. Fast 400.000 Euro zahlt Mörwald für Kredite samt Zinsen im Jahr zurück.

Zwischendurch mussten auch noch 386.000 Euro für eine Lohnabgaben-Nachzahlung für 50 Mitarbeiter geschultert werden, sagt er. Eine gängige Überstundenregelung wurde beanstandet.