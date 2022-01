Starker Jahresabschluss im Tourismus schiebt Wachstum 2021 an

Eine deutlich stärkere Entwicklung im Tourismus als erwartet dürfte das Wirtschaftswachstum in Österreich im vergangenen Jahr angeschoben haben. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo geht nun für 2021 von einem BIP-Plus von 4,6 Prozent statt zuletzt 4,1 Prozent aus, gab das Institut auf Basis der Schätzungen der wöchentlichen Wirtschaftsleistung bekannt. Die Aufhebung des Hochrisikostatus für Österreich noch vor Weihnachten dürfte einen maßgeblichen Einfluss gehabt haben.

Allerdings hat Deutschland Österreich erst vergangene Woche erneut auf die Liste der Corona-Hochrisikogebiete gesetzt, was insbesondere dem Tourismus schadet.

In seinem wöchentlichen Wirtschaftsindex hat sich das Wifo insbesondere die Zeit nach dem letzten Lockdown angeschaut. Dabei zeigte sich, dass sich die heimische Wirtschaft nach dem dreiwöchigen Lockdown für alle im November/Dezember rasch wieder erholt und sogar noch zugelegt hat. Der Indikator für das BIP stieg relativ zum Vorkrisenniveau in der ersten Öffnungswoche um 3,7 Prozentpunkte auf -1,5 Prozent. Nach weiteren Anstiegen in den Folgewochen lag die Wirtschaftsleistung in der ersten Jänner-Woche um 0,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

Die privaten Konsumausgaben, die in der letzten Lockdown-Woche um fast 12 Prozent unter dem Vorkrisenniveau lagen, sind in der ersten Öffnungswoche um gut 10 Prozentpunkte gestiegen, so das Wifo am Mittwoch in einer Aussendung. In den Folgewochen sei die Dynamik stabil geblieben, in der ersten Jänner-Woche lag der Konsum noch um 0,9 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.