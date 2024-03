Wintersaison: Deutsche und Holländer sorgen für viele Buchungen

Die Urlauber kommen zahlreicher, aber kürzer: Während die Nächtigungsbuchungen um knapp 5 Prozent nach oben gingen, erhöhte sich die Zahl der Gästeankünfte merklich stärker um fast 7 Prozent auf 13,8 Millionen.

Alleine im stärksten Winterurlaubsmonat Februar legten die Buchungen um 5,7 Prozent zu. "Die auf drei Termine gestaffelten Semesterferien in Österreich und die Winterferien in den Nachbarländern haben im Februar 2024 die Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auf 18,5 Millionen steigen lassen", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Mit einem Anteil von mehr als einem Viertel an allen Nächtigungen im Winter sei der Februar traditionell der wichtigste Monat der touristischen Wintersaison.