Starke Konkurrenz setzt Sporthändler Sportsdirect.com unter Druck

„Die Attraktivität des österreichischen Sportartikelmarktes schwächt sich zunehmend ab. Die Dichte an Verkaufsfläche pro Einwohner ist in Österreich enorm. Nur in Belgien und den Niederlanden gibt es noch härteren Wettbewerb auf stationäre Fläche“, heißt es im Bilanzlagebericht. „Unter Druck stehen zudem Sporthandelsketten, die Textilien viel Platz einräumen und damit nicht nur in Konkurrenz zu Onlineriesen, sondern auch zu Modeketten stehen. Von mageren Umsätzen je Quadratmeter von nur 500 bis 700 Euro ist in der Branche die Rede. Um rentabel zu sein, brauche es auf großen Flächen zumindest 1.200 Euro pro Quadratmeter.“