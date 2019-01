Starinvestor: "Die Russen sagen: Danke, Mr. Trump"

Skeptisch ist der Asienkenner für China. Die Geschwindigkeit, in der sich das Reich der Mitte verwandelt hatte, sei zwar faszinierend: „In jedem Monat erlebt man ein anderes Land.“ Als er vor 30 Jahren China mit dem Motorrad durchquert habe, hätten die meisten Menschen Hunger gelitten. „Jetzt haben Hunderte Millionen Telefone, Fernseher und Computer.“

Aber so eine rasante Entwicklung verlaufe nicht ohne Brüche. Wegen der hohen Verschuldung und steigenden Zinsen erwartet er einige Jahre mit schwächerem Wachstum. Das könnte viele auf dem falschen Fuß erwischen: „Einfach, weil es so lange nicht geschehen ist. Chinas Wirtschaft hat 30 Jahre keine Schwächephase durchlaufen. Ich glaube, die letzte war in den 1990ern.“

Zur Person:

Jim Rogers, der Entdecker der Wiener Börse

Im Februar 1985 wurde die Wiener Börse „wachgeküsst“: Der Prinz (mit Hosenträgern und Fliege) war James B. Rogers, der in der Zeitschrift „Barron’s“ Wien als Geheimtipp empfahl. Und so zu einem Höhenflug bis 1991 verhalf. Da hatte Rogers, geboren 1942 in Baltimore, längst Kultstatus. Er hatte 1970 George Soros’ Quantum-Fonds mitbegründet und zu gut 4000 Prozent Kurszuwachs getrieben, bevor er 1980 ausstieg. Und mit Weltreisen Aufsehen erregte: 1990 legte er mit dem Motorrad 65.065 Meilen zurück, erntete einen Eintrag ins Buch der Rekorde und landete mit „Investment Biker“ einen Buchbestseller. 1999 startete Rogers eine 22-monatige „Millennium-Tour“ im Geländewagen. Rogers lebt mit seiner dritten Frau Paige Parker und zwei Kindern in Singapur. Der Investorencall war organisiert von NTree für China Post Global, das 2016 die ETFs (Indexfonds) der Royal Bank of Scotland samt Rogers’ Rohstoffindizes gekauft hatte.