Neuer Chef bei Starbucks: Aktie legt um fast 25 Prozent zu

Starbucks-Patriarch Howard Schultz, der in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach den Chefposten hielt, griff im Mai zu ungewöhnlicher öffentlicher Kritik. Die Kaffeehäuser - vor allem im Heimatmarkt USA - müssten sich auf ein besseres Erlebnis für die Kunden fokussieren, schrieb er beim Karriere-Netzwerk LinkedIn. "Die Antwort liegt nicht in den Daten, sondern in den Läden."

Zu Narasimhans Plan gehörte zuletzt, die Bedienung in der heißen Zeit am Morgen zu beschleunigen, und die Kunden mit neuen Getränken und Essen in die Läden zu locken.