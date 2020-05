Stahlbau: Bischnau GmbH ist pleite

Über die Vorarlberger Firma Bitschnau GmbH (12 Millionen Euro Umsatz) mit Sitz in Nenzing wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Gerhard M. Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird 20 Prozent Quote geboten.

Das Stahlbau-Unternehmen beschäftigte zuletzt nur noch 68 Mitarbeiter, zu Höchstzeiten waren es rund hundert. „Der ruinöse Preiskampf im traditionellen Stahlbau und das geänderte Kundenverhalten im Brückenbau machte in den vergangenen zwei Jahren eine Personalreduzierung notwendig“, heißt es im Sanierungsantrag. Insolvenzursache sind strittige Forderungen gegenüber zwei Großkunden.