Stadt Linz rüstet sich für Swap-Prozess

Am Montag beginnt am Linzer Landesgericht der Strafprozess gegen den früheren Finanzstadtrat Johann Mayr und den ehemaligen Finanzdirektor Werner. Im Mittelpunkt steht die verlustreiche Zinswette “ Swap 4175”, die im Jahr 2007 mit der Bawag abgeschlossen worden war. Mayr und Penn stehen im Verdacht der Untreue, weil durch den Abschluss dieses desaströsen Finanzgeschäfts der Stadt zumindest ein Schaden in Höhe von rund 24 Millionen Euro entstanden sein soll. Die Verdächtigen bestreiten jedoch die Vorwürfe.

Wie angekündigt, hat sich die Stadt Linz heute, Donnerstag, dem Strafverfahren als sogenannte Privatbeteiligte, sprich als Geschädigte, angeschlossen. Der Stadtsenat hat mit den Stimmen von SPÖ und den Grünen diese Vorgangsweise abgesegnet. Damit will die Stadt ihre Rechte, die der Linzer Strafrechtsexperte Wolfgang Moringer vertritt, im Verfahren wahren.

„Die Stadt Linz ist an einer objektiven und den tatsächlichen Verhältnissen möglichst nahe kommende Aufklärung der Geschehnisse rund um den Abschluss des SWAP 4175 mit der BAWAG P.S.K. interessiert und wird das ihr Mögliche tun, um zu einer solchen Aufklärung ihren Beitrag zu leisten“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Zugleich beziffert die Stadt ihren Schadenersatz-Anspruch gegen Mayr und Penn mit je 100.000 Euro. Diese Summe sei jener Kostenaufwand, den die Aufarbeitung der Causa der oberösterreichischen Landeshauptstadt bisher verursacht hat. Die Stadt Linz behält sich allerdings die Ausdehnung des Betrags abhängig von den Ergebnissen des Verfahrensverlaufes vor.

Über den tatsächlichen Schaden aus dem Spekulationsgeschäft streitet Linz mit der Bawag vor dem Handelsgericht Wien. In diesem Zivilprozess geht es mittlerweile um rund 520 Millionen Euro.