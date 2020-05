Staatsnahe Unternehmen: Sesselrücken nach der Wahl

Spannend wird es nach der Nationalratswahl in einigen staatsnahen Unternehmen. In den Vorständen und Aufsichtsräten stehen für die Zeit danach lukrative, einflussreiche Jobs zur Neubesetzung an. Unabhängig davon, wie sich die Machtverhältnisse in der neuen Regierung verteilen, stellt sich die große Frage: Feiert der parteipolitische Postenschacher wieder fröhliche Urständ’ oder lässt die Politik endlich die Finger von den Unternehmen? Werden wieder Günstlinge und Kabinettsmitarbeiter versorgt oder etabliert sich in Österreich vielleicht doch eine neue Kultur? Die unverdächtige Grün-Politikerin Gabriela Moser ist skeptisch: „Die Frage ist, inwieweit kompetente Persönlichkeiten berücksichtigt werden oder ob wieder von den Parteisekretariaten gesteuerte Hampelmänner und -frauen auf die Posten gesetzt werden.“

Bei einem Top-Job dürfte sich die Politik angesichts der tadellosen Performance des derzeitigen Chefs heraushalten. Der Vertrag von Post-General Georg Pölzl läuft Ende September 2014 aus. An der börsenotierten Post hält die Staatsholding ÖIAG, die beide Großparteien nach der Wahl aufwerten wollen, die Mehrheit. Pölzl hat es geschafft, das Unternehmen trotz eines schwierigen Umfelds samt beamteter Belegschaft auszulüften und auf einen guten Weg zu bringen. Seine Wiederbestellung hat er so gut wie fix in der Tasche, meinen Insider.

Der Fünf-Jahres-Vertrag von ÖBB-Chef Christian Kern ist zwar mit 30. Juni 2015 befristet, doch bei einem Unternehmen dieser Größenordnung werden die Weichen lange vorher gestellt. Der tief in der SPÖ verwurzelte, bestens vernetzte Kern legt eine erstklassige Performance hin und hat den Moloch Bahn auf die Gewinnschiene gebracht. Weshalb der Aufsichtsrat Kern vorzeitig verlängern will. Die ÖBB war allerdings immer ein beliebter Spielball der Politik. In der Vergangenheit ging es meist nicht um die fachliche Qualifikation des obersten Lokführers, sondern um Einfluss. Der auf gutem Kurs befindliche Bahn-Chef Helmut Draxler musste beispielsweise unter der schwarz-blauen Koalitionsregierung wegen seiner Nähe zur SPÖ gehen und wurde durch den glücklosen Rüdiger vorm Walde (wer erinnert sich noch an ihn?) ersetzt. Wird interessant, wie die Parteisekretariate auf eine vorzeitige Verlängerung von Kern reagieren. Der ehemalige Verbund-Vorstand gilt übrigens nach wie vor als Personalreserve der SPÖ für die Zeit nach Faymann. Kern selbst hat einen Abgang in die Politik immer dementiert.